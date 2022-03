Procurado pela Justiça de Santa Catarina é preso em Derrubadas

No domingo (13/03), às 17h25 policiais militares do 7º BPM prenderam um homem procurado da justiça do estado de Santa Catarina no centro da cidade de Derrubadas. A prisão ocorreu na residência do acusado, sendo localizado também 01 pistola de pressão, 01 chave micha artesanal, 03 porções de substância análoga a cocaína e um aparelho telefônico.

O acusado é suspeito de participação nos crimes patrimoniais ocorridos contra estabelecimentos comerciais na região. O homem foi conduzido preso em flagrante para Delegacia de Polícia e posteriormente ao Presídio Estadual de Três Passos.

