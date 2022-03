Brigada Militar apreende caminhão carregado de agrotóxicos de origem estrangeira em Tenente Portela

Nesta segunda-feira (14/3), às 05h20min, policiais militares apreenderam um caminhão carregado com agrotóxicos contrabandeados. A apreensão ocorreu na localidade de São Pedro, interior de Tenente Portela, totalizando 200 galões de 20 litros cada de agrotóxico de origem argentina.

Os ocupantes do caminhão empreenderam fuga, não sendo mais localizados. A carga foi apreendida e encaminhada para Polícia Federal de Santo Ângelo.

