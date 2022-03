Três Passos: Colisão entre veículos deixa pessoas feridas

Colisão entre a VW Saveiro e o Fiat Uno aconteceu no começo da madrugada do sábado (12/3) (Foto: Reprodução | WhatsApp)

A colisão entre a VW Saveiro e o Fiat Uno aconteceu no começo da madrugada do sábado (12/3), no cruzamento da Avenida Júlio de Castilhos com a Rua Ricardo Rückert, na sinaleira da Praça Reneu Geraldino Mertz.

O motorista e o caroneiro do automóvel, além do condutor da picape, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e SAMU ao Hospital de Caridade de Três Passos (HCTP). Duas pessoas foram atendidas e liberadas ainda na madrugada do sábado e uma ficou em observação.

Devido ao forte impacto, os dois veículos tiveram grandes danos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.