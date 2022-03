Veículos furtados são recuperados em Tenente Portela

Em duas ações, a Brigada Militar (BM) de Tenente Portela recuperou dois veículos que estavam com registro de furto/roubo.

Na noite da quinta-feira (10/3), os policiais militares encontraram um GM Vectra abandonado na localidade de Nossa Senhora da Saúde. O automóvel foi furtado na cidade de Barra do Guarita.

Já na tarde do sábado (12/3), uma motocicleta furtada em Derrubadas foi localizada no bairro Caxambu. Na ocasião, um homem acabou preso pelo crime de receptação e posteriormente foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.

Após os procedimentos formais, os veículos foram restituídos aos respectivos proprietários.

