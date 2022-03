Brigada Militar apreende cigarros contrabandeados em Tiradentes do Sul

A Brigada Militar (BM) apreendeu, na sexta-feira (11/3), 1.217 pacotes de cigarros contrabandeados. As mercadorias eram transportadas em um veículo cujo motorista ignorou diversas ordens de parada emitidas pela guarnição policial.

Segundo a BM, o fato ocorreu em Linha São Francisco, interior de Tiradentes do Sul.

