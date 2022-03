Mulher morre após atear fogo no próprio corpo com filhos em casa em Xaxim - SC

Uma mulher, identificada como Patrícia Lunardi, de 29 anos morreu depois de atear fogo no próprio corpo, na tarde desta quinta-feira, dia 10, no bairro Alvorada, em Xaxim - SC.

Segundo as primeiras informações divulgadas pela Rádio Cultura, ela estaria em casa na companhia de quatro filhos, o mais velho de 8 anos, outro de 2 anos, além de dois bebês gêmeos de três meses de idade, quando iniciou o incêndio.

Conforme o Tenente Leandro, da Polícia Militar, em entrevista à Rádio Cultura, os bebês gêmeos foram salvos pelo irmão mais velho, que correu para a rua com as crianças no colo.

O primo da mulher, Gabriel Morais, passava no local no momento e conseguiu arrombar a porta de trás da casa e salvar a criança de 2 anos. Ela estava em um dos quartos da residência, com a criança de dois anos nos braços e o corpo já tomado pelas chamas. A criança foi salva e encaminhada ao hospital com queimaduras. Já a mãe acabou morrendo carbonizada.

