Santo Augusto: Polícia Civil prende homem condenado pela Justiça

Em cumprimento de mandado de prisão expedido pela Vara Adjunta de Execuções Criminais de Vacaria, a Polícia Civil prendeu um indivíduo na quarta-feira (9/3), em Santo Augusto.

De acordo com as informações divulgadas, a prisão é decorrente de sentença condenatória pelo crime de disparo de arma de fogo (artigo 15 da Lei nº 10.826/03).

