Brigada Militar prende dupla por furto Abigeato em Santo Ângelo

Na madrugada desta sexta-feira (11/03), o 7ºRPMon através da sua Força Tática prendeu dois homens por furto abigeato no bairro Santo Antônio, em Santo Ângelo.

A guarnição realizava patrulhamento Tático pela RS 344 quando visualizou um veículo GM Vectra em atitude suspeita, sendo que na tentativa de abordagem o condutor desobedeceu a ordem de parada, sendo realizado acompanhamento onde no bairro Santo Ântonio os indivíduos desembarcaram do veículo e empreenderam fuga a pé sendo presos. No interior do veículo estava as partes do animal.

Diante do fato e confirmação da vítima do furto do animal os indivíduos foram presos e na delegacia de polícia foram autuados em flagrante delito.

