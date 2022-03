Mulher leva facada ao ser assaltada no Centro de Passo Fundo

No final da noite desta quinta-feira (10), a Brigada Militar/3°RPMon efetuou duas prisões por roubo a pedestre, com lesão corporal. O roubo foi no Centro de Passo Fundo e as prisões foram na Rua Frederico Graeff, na Vila Independente, em Passo Fundo.

A equipe do 1°Esquadrão/Força Tática avistou na Rua Coronel Mostardeiros, na Vila Operária, dois ocupantes em uma motocicleta de cor vermelha, estes que segundo informações repassadas pela Sala de Operações, momentos antes, teriam realizado um roubo com lesões na Rua Capitão Eleutério x Uruguai.

