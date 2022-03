Acidente na ERS 210 em Boa Vista do Buricá

Um motorista de uma caminhonete foi flagrado dirigindo em zigue-zague na RS210 entre São Martinho e Boa Vista do Buricá.

Após quase bater em carros que vinham no sentido oposto, acabou saindo da pista.

O flagrante foi registrado por volta das 17h e 15min desta quinta-feira (10/03) por um casal que estava fazendo o mesmo trajeto, eles buzinaram para tentar fazer com que a caminhonete parasse, porém o condutor seguiu.

Confira o vídeo:

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.