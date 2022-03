Polícia Civil e Brigada Militar cumprem mandato de prisão

Na manha desta quinta-feira, 10 de março de 2022, durante cumprimento de mandados expedidos pela Vara Judicial da Comarca de Tenente Portela, Agentes Policiais das Delegacias de Polícia de Tenente Portela, Miraguaí e Barra do Guarita, com apoio da Brigada Militar, realizaram a prisão de um homem de 24 anos de idade suspeito de participar do roubo ocorrido em um posto de combustível no dia 02 de março do ano corrente, na cidade de Tenente Portela/RS.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência, foram localizadas drogas, balança de precisão, aparelhos celulares, bem como roupas que teriam sido utilizadas pelos suspeitos na prática do roubo.

Segundo o Delegado de Polícia Roberto Audino, no local outro homem de 24 anos de idade foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas.

Os suspeitos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Três Passos.

