Brigada Militar realiza Operação Plano Tático Operacional

Foi realizada nesta quarta-feira, 09, nas 56 cidades da Região Noroeste a Operação Plano Tático Operaional e contou com militares do 4º BPAF, 7° BPM e 37 BPM .

No total foram utilizados 229 PMs e 83 viaturas.

Os principais destaques foram:

41 barreiras policiais, sendo abordadas 559 pessoas, abordados 396 veículos, um homem foi preso em flagrante por contrabando de agrotóxicos foi apreendido 42 galões de 20 litros de agrotóxicos de origem estrangeira, além de 5 fardos de cervejas estrangeiras e R$ 4850,00 em espécie.

Foram realizadas 7 fiscalizações de medidas protetivas de urgência pela Patrulha Maria da Penha. Ainda foram realizadas ações de presença com o objetivo de promover a segurança pública, com foco na redução nos índices de violência e criminalidade nos locais de interesse operacional, com base na análise criminal e de inteligência.

