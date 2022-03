Autor de homicídio em Tenente Portela está na condição de foragido, diz polícia

A Policia Civil em Tenente Portela informa que o autor do HOMICIDIO ocorrido em 06 de fevereiro último em Tenente Portela, contra a vítima ELEANDRO BOHNENBERGER MELO, está foragido.

O Delegado de Polícia Roberto Fagundes Audino, que preside o Inquérito Policial, representou pela PRISÃO PREVENTIVA contra o autor do homicídio, LUIS RODRIGUES DA ROSA, de 30 anos de idade, com fundamento nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal: “Não é nenhuma novidade que a sociedade procura se manter em paz. Desta forma, não se pode admitir que os praticantes desses crimes, quando conhecidos, sejam mantidos fora do cárcere, devendo, pois serem retirados do convívio social, ao menos provisoriamente, sob pena de o Estado-Juiz, o Estado-Acusação e o EstadoInvestigação ficarem desacreditados perante a sociedade.” …“É justo, assim, que o representado seja retirado de circulação para garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração de condutas transgressoras”...

A prisão não foi realizada até o momento, sendo que o autor do homicídio LUIS RODRIGUES DA ROSA não foi encontrado, e mesmo notificado do mandado de prisão através de seu Advogado, não se apresentou para ser deslocado ao sistema prisional, e por isso, encontra-se na condição de foragido da Justiça.

