Moto furtada em SC é encontrada em Tenente Portela

Na tarde da segunda-feira (7/3), a Brigada Militar (BM) recuperou uma motocicleta que possuía registro de furto/roubo em Itapiranga/SC. O veículo estava abandonado em meio à vegetação no bairro São Francisco em Tenente Portela.

Segundo informou a BM, não havia ninguém nas proximidades do local aonde a moto foi encontrada.

Balanço da Brigada Militar revela que essa foi a sexta motocicleta recuperada em Tenente Portela e municípios limítrofes.

