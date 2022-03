Autor de furto de veículo é preso em Frederico Westphalen

Um jovem de 18 anos de idade acabou preso devido ao furto de motocicleta. O caso ocorreu na tarde da segunda-feira (7/3), na cidade de Frederico Westphalen.

Após o comunicado do delito, a Brigada Militar (BM) começou as buscas e localizou o indivíduo com o veículo. Ele recebeu voz de prisão.

A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Civil e, depois dos procedimentos formais, o jovem foi conduzido ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen.

