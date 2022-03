37º BPM recupera motos furtadas em Pinheirinho do Vale

Ao receber informações sobre os paradeiros de duas motocicletas furtadas em Pinheirinho do Vale, guarnições do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM) iniciaram as buscas pelos veículos na tarde do domingo (6/3).

De acordo com o 37º BPM, as motos foram encontradas abandonadas, uma na cidade de Palmitinho e a outra em Pinheirinho do Vale.

Após cumpridos os procedimentos formais, os veículos acabaram restituídos aos seus respectivos proprietários.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.