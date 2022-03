Dupla é presa pelo crime de tráfico de drogas em Frederico Westphalen

Depois da tentativa de arremesso de materiais para dentro do Presídio Estadual de Frederico Westphalen, na manhã do domingo (6/3), a Brigada Militar (BM) prendeu dois indivíduos.

Com a dupla, os policiais militares encontraram carregadores e cabos para telefones celulares, além de dez gramas de cocaína. Durante a ocorrência, foi verificado que um dos envolvidos se encontrava na condição de foragido da Justiça.

Os indivíduos – de 21 e de 23 anos de idade – receberam voz de prisão, sendo posteriormente apresentados na Delegacia da Polícia Civil. Após os trâmites legais, eles foram recolhidos ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen.

