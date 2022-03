Paralimpíada: Cristian Ribera e Aline Rocha são top 10 no esqui sprint

Uma publicação compartilhada por Comitê Paralímpico Brasileiro (@ocpboficial)

Top 10 nosprint, a paraense Aline Rocha, de 31 anos, classificou a competição deste ano uma das mais acirradas. .

“Esta provasprintfoi, com certeza, uma das mais difíceis que já participei, principalmente pelo nível técnico das atletas. Nas provas de Copa do Mundo [circuito internacional da modalidade] que eu participei não tinham chinesas em algumas e outras não tinham americanas. Aqui, em Pequim, estavam literalmente as melhores atletas. Isso já faz bater aquela adrenalina e ansiedade durante a prova”, disse a esquiadora, já concentrada na próximo desafio, no sábado (12).

“Na prova de média distância [no sábado, dia 12] o percurso é um pouco diferente. Na prova longa, tínhamos muitas curvas, mais trechos inclinados. Agora, teremos uma parte mais plana. São três voltas e eu quero fazer forte desde o início para conseguir a melhor colocação. Será tudo ou nada nesta prova”, concluiu.

O Brasil contou ainda com outros três atletas nosprint: Robelson Lula encerrou a prova de sprint 18º lugar geral: Guilherme Rocha em 21º e Wesley dos Santos na 24ª colocação.

Os cinco brasileiros voltarão a competir no próximo sábado (12) a partir de 1h30 (horário de Brasília), nas provas de média distância de esqui cross-country (7,5km para mulheres e 10km para homens). No mesmo dia, às 23h, haverá prova de revezamento misto da modalidade com os atletas brasileiros na pista.