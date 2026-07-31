Brasil é vice no MOS 2026, da Pearson Certiport

A Pearson anunciou os vencedores do Campeonato Mundial Microsoft Office Specialist 2026, promovido pela Certiport. Entre os premiados estão as brasileiras Valentina Ribatski Baldan e Helena Bertozzi Pires, que conquistaram, respectivamente, o segundo lugar nas categorias Microsoft Word (Office 2019) e Microsoft PowerPoint (Office 2019). Em sua 24ª edição, a competição global reconhece jovens talentos de todo o mundo por sua proficiência no Microsoft Office e reforça o valor das certificações Microsoft Office Specialist (MOS) para a formação acadêmica e profissional.

Realizado em Anaheim, Califórnia, o evento reuniu 135 finalistas com idades entre 13 e 22 anos, de 36 países. Os participantes se classificaram após obter aprovação exames de certificação Microsoft Word, Excel™ ou PowerPoint™ e vencer as etapas realizadas em seus respectivos países.

A competição celebra a excelência no uso do Microsoft Office e ajuda os estudantes a desenvolver a confiança e habilidades digitais essenciais para o futuro. A experiência também aproxima os participantes de desafios reais, contribuindo para que estejam mais preparados para uma economia cada vez mais impactada por novas tecnologias.

Confira os vencedores:

Microsoft Word (Microsoft 365 Apps)

1º lugar: Keng Nim Sio, Macau, China 2º lugar: Yuan Han Lee, Taiwan 3º lugar: Nathalia Peláez, Equador

Microsoft Excel™ (Microsoft 365 Apps)

1º lugar: Mai Chi Nguyen, Vietnã 2º lugar: Aleksy Dobrodziej, Polônia 3º lugar: Hoi Kiu Cheng, Hong Kong, China

Microsoft PowerPoint™ (Microsoft 365 Apps)

1º lugar: Santiago Matteus Dardón Pinzón, Guatemala 2º lugar: Man Kit Ung, Macau, China 3º lugar: Dinh Bao Nguyen, Vietnã

Microsoft Word (Office 2019)

1º lugar: Reem El Shafii, Líbano 2º lugar: Valentina Ribatski Baldan, Brasil 3º lugar: Jun Ting Xiao, Taiwan

Microsoft Excel™ (Office 2019)

1º lugar: Tin Kin Zhong, Macau, China 2º lugar: Thanawit Thawonkan, Tailândia 3º lugar: Le Tuan Kiet Do, Vietnã

Microsoft PowerPoint™ (Office 2019)

1º lugar: Xinzhi Liang, Macau, China 2º lugar: Helena Bertozzi Pires, Brasil 3º lugar: Amar Azar, Estados Unidos

Por que isso importa?

"Esses estudantes não apenas conquistaram uma certificação de valor, como também demonstraram o comprometimento, a capacidade e a confiança necessários para se destacar em um mundo digital em rápida transformação. Como Microsoft Office Specialists certificados, estão construindo uma base sólida para o desempenho acadêmico, as oportunidades profissionais e a aprendizagem ao longo da vida", afirma Arthur Valentine, presidente de Avaliação e Qualificações da Pearson.

"Sua iniciativa e capacidade de adaptação representam exatamente o tipo de talento preparado para o futuro que os empregadores procuram. Ao dominar habilidades digitais essenciais, esses jovens se preparam para prosperar em uma economia impulsionada pela IA."

O que diz a Microsoft

"O Campeonato Mundial Microsoft Office Specialist celebra mais do que a excelência técnica: evidencia o poder das habilidades digitais e das certificações", afirma Jeana Jorgensen, vice-presidente corporativa de Capacitação Global da Microsoft.

"Os estudantes que participam da competição mostram como talento, dedicação e certificação podem abrir portas. Essas oportunidades vão muito além do evento e criam caminhos para o sucesso no mercado de trabalho."

Sobre a certificação

O Microsoft Office Specialist é o único programa oficial reconhecido pela Microsoft para validar habilidades no Microsoft Office. Disponíveis em mais de 140 países e 26 idiomas, as certificações MOS são uma ferramenta importante para avaliar as competências dos estudantes e prepará-los para aplicar seus conhecimentos em situações reais.

Além de ajudá-los a se destacar em ambientes acadêmicos e profissionais, oferecem aos empregadores uma referência confiável sobre sua preparação para o mercado de trabalho. Saiba mais sobre o Campeonato Mundial Microsoft Office Specialist da Pearson Certiport aqui.

Sobre a Pearson

Na Pearson, nosso propósito é simples: ajudar as pessoas a terem a vida que imaginam por meio do aprendizado. Acreditamos que cada oportunidade de aprender é uma chance para avançar pessoalmente. É por isso que cerca de 18.000 dos nossos funcionários estão comprometidos em criar experiências de aprendizado vibrantes e enriquecedoras, projetadas para causar impactos positivos na vida real.

Somos a empresa líder mundial em soluções de aprendizagem ao longo da vida, atendendo clientes em quase 200 países com conteúdo digital, avaliações, qualificações e dados. Para nós, aprender não é apenas o que fazemos. É quem somos.

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