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Brasil é vice no MOS 2026, da Pearson Certiport

A Pearson divulgou os vencedores do Campeonato Mundial Microsoft Office Specialist 2026, realizado em Anaheim, Califórnia, com 135 finalistas de 36...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
31/07/2026 às 13h08
Brasil é vice no MOS 2026, da Pearson Certiport
Pearson

Pearson anunciou os vencedores do Campeonato Mundial Microsoft Office Specialist 2026, promovido pela Certiport. Entre os premiados estão as brasileiras Valentina Ribatski Baldan e Helena Bertozzi Pires, que conquistaram, respectivamente, o segundo lugar nas categorias Microsoft Word (Office 2019) e Microsoft PowerPoint (Office 2019). Em sua 24ª edição, a competição global reconhece jovens talentos de todo o mundo por sua proficiência no Microsoft Office e reforça o valor das certificações Microsoft Office Specialist (MOS) para a formação acadêmica e profissional.

Realizado em Anaheim, Califórnia, o evento reuniu 135 finalistas com idades entre 13 e 22 anos, de 36 países. Os participantes se classificaram após obter aprovação exames de certificação Microsoft Word, Excel™ ou PowerPoint™ e vencer as etapas realizadas em seus respectivos países.

A competição celebra a excelência no uso do Microsoft Office e ajuda os estudantes a desenvolver a confiança e habilidades digitais essenciais para o futuro. A experiência também aproxima os participantes de desafios reais, contribuindo para que estejam mais preparados para uma economia cada vez mais impactada por novas tecnologias.

Confira os vencedores:

  • Microsoft Word (Microsoft 365 Apps)

1º lugar: Keng Nim Sio, Macau, China  2º lugar: Yuan Han Lee, Taiwan  3º lugar: Nathalia Peláez, Equador 

  • Microsoft Excel™ (Microsoft 365 Apps)

1º lugar: Mai Chi Nguyen, Vietnã  2º lugar: Aleksy Dobrodziej, Polônia  3º lugar: Hoi Kiu Cheng, Hong Kong, China 

  • Microsoft PowerPoint™ (Microsoft 365 Apps)

1º lugar: Santiago Matteus Dardón Pinzón, Guatemala  2º lugar: Man Kit Ung, Macau, China  3º lugar: Dinh Bao Nguyen, Vietnã 

  • Microsoft Word (Office 2019) 

1º lugar: Reem El Shafii, Líbano  2º lugar: Valentina Ribatski Baldan, Brasil  3º lugar: Jun Ting Xiao, Taiwan 

  • Microsoft Excel™ (Office 2019)

1º lugar: Tin Kin Zhong, Macau, China  2º lugar: Thanawit Thawonkan, Tailândia  3º lugar: Le Tuan Kiet Do, Vietnã 

  • Microsoft PowerPoint™ (Office 2019)

1º lugar: Xinzhi Liang, Macau, China  2º lugar: Helena Bertozzi Pires, Brasil  3º lugar: Amar Azar, Estados Unidos 

Por que isso importa?

"Esses estudantes não apenas conquistaram uma certificação de valor, como também demonstraram o comprometimento, a capacidade e a confiança necessários para se destacar em um mundo digital em rápida transformação. Como Microsoft Office Specialists certificados, estão construindo uma base sólida para o desempenho acadêmico, as oportunidades profissionais e a aprendizagem ao longo da vida", afirma Arthur Valentine, presidente de Avaliação e Qualificações da Pearson.

"Sua iniciativa e capacidade de adaptação representam exatamente o tipo de talento preparado para o futuro que os empregadores procuram. Ao dominar habilidades digitais essenciais, esses jovens se preparam para prosperar em uma economia impulsionada pela IA."

O que diz a Microsoft

"O Campeonato Mundial Microsoft Office Specialist celebra mais do que a excelência técnica: evidencia o poder das habilidades digitais e das certificações", afirma Jeana Jorgensen, vice-presidente corporativa de Capacitação Global da Microsoft.

"Os estudantes que participam da competição mostram como talento, dedicação e certificação podem abrir portas. Essas oportunidades vão muito além do evento e criam caminhos para o sucesso no mercado de trabalho."

Sobre a certificação

Microsoft Office Specialist é o único programa oficial reconhecido pela Microsoft para validar habilidades no Microsoft Office. Disponíveis em mais de 140 países e 26 idiomas, as certificações MOS são uma ferramenta importante para avaliar as competências dos estudantes e prepará-los para aplicar seus conhecimentos em situações reais.

Além de ajudá-los a se destacar em ambientes acadêmicos e profissionais, oferecem aos empregadores uma referência confiável sobre sua preparação para o mercado de trabalho. Saiba mais sobre o Campeonato Mundial Microsoft Office Specialist da Pearson Certiport aqui.

Sobre a Pearson  

Na Pearson, nosso propósito é simples: ajudar as pessoas a terem a vida que imaginam por meio do aprendizado. Acreditamos que cada oportunidade de aprender é uma chance para avançar pessoalmente. É por isso que cerca de 18.000 dos nossos funcionários estão comprometidos em criar experiências de aprendizado vibrantes e enriquecedoras, projetadas para causar impactos positivos na vida real.

Somos a empresa líder mundial em soluções de aprendizagem ao longo da vida, atendendo clientes em quase 200 países com conteúdo digital, avaliações, qualificações e dados. Para nós, aprender não é apenas o que fazemos. É quem somos.

Para mais informações, basta acessar pearsonplc.com. 

Contato de imprensa 

Edelman Brasil: (11) 3066-7772 | (11) 98099-1174  

Monica Czeszak ([email protected])   

Thais Vozzo ([email protected]

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