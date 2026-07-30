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Sem jogar, Grêmio entra na zona de rebaixamento do Brasileirão

Resultados da rodada empurram o Grêmio para dentro do Z-4. Jogo com o Botafogo desta rodada foi adiado

Por: Andre Eberhardt Fonte: GE
30/07/2026 às 10h33
Sem jogar, Grêmio entra na zona de rebaixamento do Brasileirão
(Foto: Alana Schneider)

Grêmio entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Sem jogar na 21ª rodada, os resultados da rodada empurraram o Tricolor para a 17ª colocação.

O Mirassol venceu o Remo na noite desta quarta-feira por 3 a 1 e chegou aos 23 pontos. Além disso, o Inter empatou com o Flamengo no Beira-Rio e passou o rival na tabela. Se não tivesse pontuado, os colorados estariam dentro do Z-4.

Situação da tabela

  • 14º - Mirassol - 23 pontos
  • 15º - Santos - 22 pontos
  • 16º - Inter - 22 pontos
  • 17º - Grêmio - 22 pontos
  • 18º - Vasco - 21 pontos
  • 19º - Remo - 21 pontos
  • 20º - Chapecoense - 10 pontos

    A situação irá se prolongar ao menos até o outro final de semana. A próxima rodada do Brasileirão será disputada apenas no fim de semana dos dias 8 e 9 de agosto, quando o Grêmio enfrentará o São Paulo na Arena.

    Os dias 1 e 2 de agosto e o meio da próxima semana estão reservados para a Copa do Brasil, na qual o Grêmio enfrenta o Mirassol nas oitavas de final.

    O jogo com o Botafogo foi adiado porque o Grêmio enfrenta o Bolívar nesta quinta-feira pela repescagem da Sul-Americana e ainda não tem data marcada para ser disputado.

     

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