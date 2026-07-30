Sem jogar, Grêmio entra na zona de rebaixamento do Brasileirão

O jogo com o Botafogo foi adiado porque o Grêmio enfrenta o Bolívar nesta quinta-feira pela repescagem da Sul-Americana e ainda não tem data marcada para ser disputado.

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