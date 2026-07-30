Sem jogar, Grêmio entra na zona de rebaixamento do Brasileirão

O Grêmio entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Sem jogar na 21ª rodada, os resultados da rodada empurraram o Tricolor para a 17ª colocação.
O Mirassol venceu o Remo na noite desta quarta-feira por 3 a 1 e chegou aos 23 pontos. Além disso, o Inter empatou com o Flamengo no Beira-Rio e passou o rival na tabela. Se não tivesse pontuado, os colorados estariam dentro do Z-4.
Situação da tabela
A situação irá se prolongar ao menos até o outro final de semana. A próxima rodada do Brasileirão será disputada apenas no fim de semana dos dias 8 e 9 de agosto, quando o Grêmio enfrentará o São Paulo na Arena.
Os dias 1 e 2 de agosto e o meio da próxima semana estão reservados para a Copa do Brasil, na qual o Grêmio enfrenta o Mirassol nas oitavas de final.
O jogo com o Botafogo foi adiado porque o Grêmio enfrenta o Bolívar nesta quinta-feira pela repescagem da Sul-Americana e ainda não tem data marcada para ser disputado.
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