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Brasil é vice no Adobe World Championship 2026, da Pearson

Pearson divulgou os resultados do Adobe Certified Professional World Championship 2026, realizado em Anaheim, Califórnia. O evento contou com 56 fi...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
31/07/2026 às 13h40
Brasil é vice no Adobe World Championship 2026, da Pearson
Pearson

A Pearson (FTSE: PSON.L) anunciou os vencedores da edição 2026 do campeonato anual da Certiport — o Adobe Certified Professional World Championship. Criado há 13 anos, o Adobe Certified Professional World Championship é uma competição global em que estudantes de todo o mundo demonstram habilidades de design e criação em nível profissional enquanto competem pelo título de campeão mundial.

Realizado em Anaheim, Califórnia (Estados Unidos), o evento deste ano reuniu 56 finalistas de 27 países. Para garantir uma vaga no World Championship, os competidores de 13 a 22 anos obtiveram uma certificação Adobe Certified Professional em Photoshop, Illustrator ou InDesign e venceram as competições em seus respectivos países.

A disputa global oferece aos estudantes oportunidades para aplicar suas habilidades técnicas e criativas em um cenário do mundo real, preparando-os para carreiras em um mercado de trabalho moldado pela inteligência artificial e pela inovação tecnológica.

Os vencedores

  • Primeiro lugar: Lulu Emanuele, Estados Unidos
  • Segundo lugar: Nicolas Furtini Baldesin, Brasil
  • Terceiro lugar: Muhammad Fawwaz Haiqal Bin Mohd Fuaad, Malásia
  • Quarto lugar: Muhammad Nafiz Asyraaf Bin Mohd Nazrin, Malásia
  • Quinto lugar: Nhat Anh Ho, Vietnã
  • Sexto lugar: Francis Joan Guerra de los Angeles, República Dominicana
  • Sétimo lugar: Gabriela Fatima Castro Guerrero, Peru
  • Oitavo lugar: Mounir Al Achi Chbib, Líbano
  • Nono lugar: Jo Hsuan Huang, Taiwan
  • Décimo lugar: Dan Amiel Salvador, Filipinas

Por que isso é importante?

"Para os empregadores, certificações profissionais oferecem uma medida confiável de nível de habilidade e capacidade, e esses jovens já estão provando que conseguem entregar resultados. Obter uma certificação Adobe nos anos iniciais da vida evidencia a dedicação e iniciativa dos jovens, ao mesmo tempo em que valida suas habilidades criativas, técnicas e de resolução de problemas", disse Arthur Valentine, Presidente de Assessment e Qualifications na Pearson.

"A Pearson se orgulha de apoiar o progresso dos estudantes e reconhecer o talento notável que contribui para a indústria de design. Conquistar uma certificação Adobe e se destacar neste evento pode ser um primeiro passo importante rumo a uma carreira promissora."

O panorama geral

A credencial Adobe Certified Professional é altamente valorizada na indústria de mídia digital e design. De acordo com o relatório da Adobe Seeking Creative Candidates: Hiring for the Future, 75% dos gerentes de contratação afirmam que certificações indicam candidatos de alta qualidade para vagas criativas.

Ela funciona como prova objetiva e reconhecida globalmente de capacidades em software e design, ajudando estudantes a alinhar sua paixão criativa aos requisitos profissionais de contratação. Saiba mais sobre o Adobe Certified Professional World Championship aqui.

Sobre a Pearson

Na Pearson, nosso propósito é simples: ajudar as pessoas a terem a vida que imaginam por meio do aprendizado. Acreditamos que cada oportunidade de aprender é uma chance para avançar pessoalmente. É por isso que cerca de 18.000 dos nossos funcionários estão comprometidos em criar experiências de aprendizado vibrantes e enriquecedoras, projetadas para causar impactos positivos na vida real.

Somos a empresa líder mundial em soluções de aprendizagem ao longo da vida, atendendo clientes em quase 200 países com conteúdo digital, avaliações, qualificações e dados. Para nós, aprender não é apenas o que fazemos. É quem somos.

Para mais informações, basta acessar pearsonplc.com.

Contatos de Imprensa

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