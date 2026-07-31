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Inscrições para o Prêmio Brasil que Alimenta vão até 7 de agosto

Serão premiadas 40 ações em quatro categorias

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/07/2026 às 13h40

As inscrições para o Prêmio Brasil que Alimenta, previstas para terminar nesta sexta-feira (31), foram prorrogadas até 7 de agosto. A iniciativa vai reconhecer ações sociais que contribuam para o combate à fome e segurança alimentar e nutricional e para garantia ao direito à alimentação.

Podem concorrer organizações populares de atuação territorial, da sociedade civil e de educação, ciência e conhecimento que atuam em todo o território nacional.

O projeto deve estar em pleno funcionamento há, pelo menos, três anos e funcionar conforme o Guia Alimentar para População Brasileira .

Serão premiadas 40 ações nas modalidades financeira e honorífica, sendo dividias em quatro categorias:

  1. Redes Comunitárias, Solidariedade e Proteção Social;
  2. Produção e Abastecimento – Agroecologia, Agricultura Familiar e Produção;
  3. Promoção do Direito Humano à Alimentação Adequada e Fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional;
  4. Justiça Social e Equidade.

Em cada categoria, as primeiras cinco classificadas receberão de R$ 50 a R$ 20 mil, somando um total de R$ 700 mil em premiação financeira. As ações classificadas 6º e o 10º lugar serão reconhecidas com um certificado honorífico.

Inscrições

As organizações podem se inscrever em mais de uma categoria, mas só será premiada em uma delas.

Para se inscrever, é necessário acessar o Portal de Compras do Governo Federal , por meio de uma conta Gov.br, e ter cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) .

No processo de inscrição, também será necessário apresentar o formulário do Prêmio Brasil que Alimenta .

Para esclarecer dúvidas, os interessados em participar da premiação podem entrar em contato pelo telefone (61) 2030-3494 e pelo e-mail [email protected].

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