Inter empata com o Flamengo por 1 a 1

O Clube do Povo empatou com o Flamengo, pelo placar de 1 a 1, na noite desta quarta-feira (29/07). Vitinho marcou o gol do Inter no confronto, disputado no Beira-Rio e válido pela 21ª rodada do Brasileirão. Com o ponto somado, a equipe de Paulo Pezzolano chega aos 22 na tabela. Agora, as atenções coloradas estão voltadas para o Corinthians, adversário a partir das 19h30 do próximo domingo, dia 2 de agosto, no Gigante. O embate com os paulistas abrirá a fase de oitavas de final da Copa do Brasil.





Com novidades, Inter faz primeiro tempo consistente e vai para o intervalo em vantagem

O Internacional apresentou uma equipe com novidades para o confronto no Beira-Rio. Matheus Cunha fez sua estreia na meta colorada, enquanto Alan Patrick e Bruno Henrique retornaram ao meio-campo. Organizado defensivamente e com velocidade nas transições, o Colorado, postado no esquema 5-3-2, controlou os principais momentos da etapa inicial ao mesmo tempo em que contava com Carbonero fazendo as vezes de falso-nove e criando boas circunstâncias no contragolpe.

A primeira oportunidade colorada surgiu após Villagra vencer uma disputa física no meio-campo. A jogada seguiu pela esquerda com Bernabei, que cruzou para Carbonero finalizar por cima. Pouco depois, o Inter mostrou novamente sua força. Alan Patrick conduziu em frente à meia-lua e definiu forte, com desvio, para fora. Na sequência, Vitinho tabelou com Bruno Henrique, serviu o meio-camposta dentro da área e ele bateu para fora, mas levando perigo à meta rubro-negra.



O Flamengo respondeu aos seis. Carrascal tabelou com Pedro e finalizou cruzado para a primeira defesa de Matheus Cunha com a camisa colorada. Em seguida, o goleiro voltou a aparecer ao defender com tranquilidade depois de arremate de Samuel Lino. De Arrascaeta ainda arriscou de fora da área, mas mandou por cima. Em contra-ataque, Matheus Bahia roubou a bola e acionou Carbonero, que devolveu para o lateral invadir a área e cruzar rasteiro. A defesa bloqueou, mas o Inter voltava à carga.

O Colorado abriu a conta aos 26. Acionado pela direita, Alan Patrick partiu de frente para a linha de zaga rival e encontrou lindo passe para Carbonero. O colombiano ficou cara a cara com Rossi, apostou no chute rasteiro e parou em ótima defesa do adversário. No rebote, Vitinho venceu a dividida na entrada da área, ganhou ângulo para a perna canhota e bateu forte. Debaixo das traves, Varela tentou o corte, mas não evitou o golaço: 1 a 0 para o Clube do Povo.



O Inter manteve a intensidade depois do gol e seguiu seguro defensivamente, vencendo disputas e neutralizando as investidas do ataque flamenguista. Aos 30, Mercado lançou Carbonero, que ganhou de Léo Pereira na dividida e finalizou de canhota. A bola passou muito perto da trave. Pouco depois, o Colorado voltou a levar perigo em jogada construída de pé em pé. Bruno Gomes recebeu pela direita e fez cruzamento preciso para Alan Patrick, que aparecia livre na área, mas Varela conseguiu cortar antes da conclusão.





Rivais pressionam e chegam ao empate

O Flamengo voltou para a etapa final com duas mudanças: Pulgar entrou na vaga de Evertton Araújo e Danilo substituiu Léo Pereira. A equipe carioca teve maior posse de bola nos primeiros 10 minutos, mas encontrou um Internacional bem postado defensivamente, neutralizando as investidas adversárias e não oferecendo espaços que rendessem chances claras de gol. Assim, Leonardo Jardim não demorou muito para promover nova alteração dupla, substituindo Carrascal e Alex Sandro por Bruno Henrique e Emerson Royal.