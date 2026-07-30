Inter empata com o Flamengo por 1 a 1

O Clube do Povo empatou com o Flamengo, pelo placar de 1 a 1, na noite desta quarta-feira (29/07). Vitinho marcou o gol do Inter no confronto, disputado no Beira-Rio e válido pela 21ª rodada do Brasileirão. Com o ponto somado, a equipe de Paulo Pezzolano chega aos 22 na tabela. Agora, as atenções coloradas estão voltadas para o Corinthians, adversário a partir das 19h30 do próximo domingo, dia 2 de agosto, no Gigante. O embate com os paulistas abrirá a fase de oitavas de final da Copa do Brasil.
Com novidades, Inter faz primeiro tempo consistente e vai para o intervalo em vantagem
O Internacional apresentou uma equipe com novidades para o confronto no Beira-Rio. Matheus Cunha fez sua estreia na meta colorada, enquanto Alan Patrick e Bruno Henrique retornaram ao meio-campo. Organizado defensivamente e com velocidade nas transições, o Colorado, postado no esquema 5-3-2, controlou os principais momentos da etapa inicial ao mesmo tempo em que contava com Carbonero fazendo as vezes de falso-nove e criando boas circunstâncias no contragolpe.
A primeira oportunidade colorada surgiu após Villagra vencer uma disputa física no meio-campo. A jogada seguiu pela esquerda com Bernabei, que cruzou para Carbonero finalizar por cima. Pouco depois, o Inter mostrou novamente sua força. Alan Patrick conduziu em frente à meia-lua e definiu forte, com desvio, para fora. Na sequência, Vitinho tabelou com Bruno Henrique, serviu o meio-camposta dentro da área e ele bateu para fora, mas levando perigo à meta rubro-negra.
O Flamengo respondeu aos seis. Carrascal tabelou com Pedro e finalizou cruzado para a primeira defesa de Matheus Cunha com a camisa colorada. Em seguida, o goleiro voltou a aparecer ao defender com tranquilidade depois de arremate de Samuel Lino. De Arrascaeta ainda arriscou de fora da área, mas mandou por cima. Em contra-ataque, Matheus Bahia roubou a bola e acionou Carbonero, que devolveu para o lateral invadir a área e cruzar rasteiro. A defesa bloqueou, mas o Inter voltava à carga.
O Colorado abriu a conta aos 26. Acionado pela direita, Alan Patrick partiu de frente para a linha de zaga rival e encontrou lindo passe para Carbonero. O colombiano ficou cara a cara com Rossi, apostou no chute rasteiro e parou em ótima defesa do adversário. No rebote, Vitinho venceu a dividida na entrada da área, ganhou ângulo para a perna canhota e bateu forte. Debaixo das traves, Varela tentou o corte, mas não evitou o golaço: 1 a 0 para o Clube do Povo.
O Inter manteve a intensidade depois do gol e seguiu seguro defensivamente, vencendo disputas e neutralizando as investidas do ataque flamenguista. Aos 30, Mercado lançou Carbonero, que ganhou de Léo Pereira na dividida e finalizou de canhota. A bola passou muito perto da trave. Pouco depois, o Colorado voltou a levar perigo em jogada construída de pé em pé. Bruno Gomes recebeu pela direita e fez cruzamento preciso para Alan Patrick, que aparecia livre na área, mas Varela conseguiu cortar antes da conclusão.
O Flamengo voltou para a etapa final com duas mudanças: Pulgar entrou na vaga de Evertton Araújo e Danilo substituiu Léo Pereira. A equipe carioca teve maior posse de bola nos primeiros 10 minutos, mas encontrou um Internacional bem postado defensivamente, neutralizando as investidas adversárias e não oferecendo espaços que rendessem chances claras de gol. Assim, Leonardo Jardim não demorou muito para promover nova alteração dupla, substituindo Carrascal e Alex Sandro por Bruno Henrique e Emerson Royal.
Apesar da pressão visitante, quem assustou foi o Inter. Pela direita, Alan Patrick cobrou falta em direção à segunda trave, a defesa afastou parcialmente e a bola sobrou para Carbonero. O colombiano tentou, de calcanhar, assistir Maripán, mas Rossi interceptou, salvando os visitantes. Já aos 22, Paulo Pezzolano fez suas primeiras mudanças na equipe, com Juninho e Paulinho nos lugares de Maripán e Bruno Henrique. Minutos depois, o Colorado trabalhou pelo lado direito até a posse chegar a Bernabei, que arriscou da entrada da área e mandou ao lado da meta de Rossi.
Aos 30, Paulinho recebeu na intermediária e soltou a bomba, obrigando Rossi a espalmar para escanteio. Na cobrança, Alan Patrick levantou com precisão e Bernabei apareceu para finalizar de primeira, exigindo mais uma defesa do goleiro rubro-negro. Passados quatro minutos, os visitantes empataram com Samuel Lino. Na reta final de confronto, o Inter (que contou com a estreia de Calebe, substituto de Alan Patrick, e também com as entradas de Félix Torres e Alerrandro) criou situações a partir de lances de bola aérea, mas nenhuma oportunidade foi suficiente para movimentar o escore.
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