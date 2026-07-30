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Grêmio decide vaga nas oitavas diante do Bolívar

Tricolor recebe os bolivianos nesta quinta-feira, às 19h, na Arena; a partida terá transmissão da Rádio Província FM em cadeia com a Rede Gaúcha SAT

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
30/07/2026 às 11h28
Grêmio decide vaga nas oitavas diante do Bolívar
Grêmio x Bolívar: tudo sobre a partida de volta dos playoffs da Sul-Americana. (Foto: GZH)

O Grêmio recebe o Bolívar nesta quinta-feira (30), às 19h, na Arena, em Porto Alegre, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Após perder por 3 a 2 na partida de ida, disputada em La Paz, o Tricolor precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Uma vitória por dois ou mais gols garante a classificação direta às oitavas de final, quando enfrentará o São Paulo.

Para a decisão, o técnico Luís Castro não poderá contar com Carlos Vinícius, suspenso. A principal esperança de gols gremista é o atacante Braithwaite. A tendência é de um meio-campo mais ofensivo em relação ao time que enfrentou o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Diego Caito e Jovane Cabral também ficam fora por não estarem inscritos nesta fase da competição.

O Bolívar chega com a vantagem do empate para avançar. A equipe boliviana deve manter a base do time que venceu o primeiro confronto e, no fim de semana, derrotou o Real Potosí por 2 a 1 pelo campeonato nacional, preservando alguns titulares para o duelo em Porto Alegre.


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