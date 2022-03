Três Passos: Brigada Militar prende homem por porte ilegal de arma de fogo

Durante abordagem de veículo no Km 105 da BR 468, em Três Passos, os policiais militares encontraram um revólver calibre 32. Uma pessoa acabou presa por porte irregular de arma de fogo. O fato aconteceu às 4h30min do domingo (6/3).

Conforme a Brigada Militar (BM), o preso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Três Passos para lavratura do flagrante.

