37ºBPM efetua prisão por furto de veículo em Frederico Westphalen

Na tarde de segunda-feira (07/03), Policiais Militares do 37° Batalhão de Polícia Militar, efetuaram a prisão de um jovem, de 18 anos de idade, por furto de motocicleta.

Após conhecimento de um furto de uma motocicleta na cidade de Frederico Westphalen, a guarnição de serviço iniciou as buscas sendo localizado o acusado com a referida motocicleta.

Foi dada voz de prisão ao acusado sendo a ocorrência registrada na Delegacia de Polícia Civil e posterior encaminhado preso ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.