BM de Frederico Westphalen recupera automóvel furtado

Recuperação do automóvel ocorreu na manhã do sábado (5/3) (Foto: Divulgação | BM)

A Brigada Militar (BM) de Frederico Westphalen recuperou, na manhã do sábado (5/3), um automóvel que estava em situação de furto/roubo.

O veículo foi localizado após denúncia anônima e acabou apreendido. A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Civil de Frederico Westphalen.

