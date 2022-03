Botafogo goleia Volta Redonda e assume 3ª posição no Carioca

O Botafogo goleou o Volta Redonda por 5 a 0, nesta segunda-feira (7) no estádio Nilton Santos, no jogo que encerrou a 10ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Com este resultado o Alvinegro assumiu a 3ª posição da classificação com os mesmos 19 pontos do Vasco, que tem um ataque menos positivo.

GOLEADA DO FOGÃO! ??????



Em noite especial para Joel Carli, que abriu o placar, Botafogo supera o Volta Redonda por 5 a 0! Mezenga, Erison e Rikelmi também marcaram para o Glorioso. VAAAMOOOS! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/olX8smKYxv — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 8, 2022

A vitória da equipe de General Severiano começou a ser construída aos 9 minutos do primeiro tempo, quando o lateral Daniel Borges cobrou escanteio com perfeição para o zagueiro argentino Joel Carli marcar de cabeça.

O segundo gol do Botafogo também foi marcado por um zagueiro, Mezenga, que aproveitou desvio de Barreto após cobrança de escanteio aos 30 minutos. Aos 41 minutos Rikelme bateu de primeira para fazer 3 a 0.

Já nos acréscimos o atacante Erison, que havia acabado de entrar no lugar de Matheus Nascimento, marcou dois gols em sequência para dar números finais ao placar.

Na última rodada da fase de grupos do Carioca, o Alvinegro mede forças com o Audax no próximo domingo (13), a partir das 19h (horário de Brasília). Um dia antes o Volta Redonda enfrenta a Portuguesa.