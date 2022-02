Contratação de serviços de TI e reforma do Museu Arqueológico do RS são destaques da Agenda Celic

A contratação de serviços de tecnologia da informação (TI) de desenvolvimento, manutenção, suporte e consultoria especializada, inclusive de novos módulos, para atendimento de demandas de negócio dos sistemas que compõem o ambiente .NET do Tesouro do Estado é um dos destaques das licitações da primeira semana de março da Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). O pregão eletrônico está agendado para sexta-feira (4/3), às 9h30min.



Outro destaque são as obras de reforma do Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul, no município de Taquara, cuja abertura das propostas ocorre na quinta-feira (3/3), às 14h. Também por demanda da Secretaria da Cultura (Sedac), está prevista para sexta-feira (4/3), às 16h, a tomada de preço para obras de conservação e qualificação das estruturas do Parque Histórico General Bento Gonçalves, em Cristal.

Com a semana mais curta devido ao Carnaval e com certames nos dias 3 e 4 de março, a Agenda Celic tem programadas 14 licitações para atender a demandas de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Para saber mais detalhes sobre os processos, basta acessar o sitewww.celic.rs.gov.bre consultar pelo número do edital.

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.