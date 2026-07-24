Tenente Portela e região terá chuva isolada nesta sexta e tempo firme no sábado

O ar mais frio segue predominando sobre o Rio Grande do Sul, mas a umidade mantém condições para instabilidade na Região Celeiro. Nesta sexta-feira, o sol aparece entre nuvens e, entre a tarde e a noite, há possibilidade de pancadas isoladas e passageiras, principalmente nas áreas próximas à divisa com Santa Catarina. A previsão é de aproximadamente 9,5 milímetros de chuva.

As temperaturas ao amanhecer ficaram entre 10°C e 12°C na maior parte da região, com mínimas de 8°C a 9°C em alguns municípios. Durante a tarde, as máximas variam entre 19°C e 21°C, podendo chegar aos 23°C em pontos isolados.

No sábado, o tempo permanece firme, com sol e variação de nuvens, sem previsão de chuva. As mínimas ficam entre 11°C e 13°C, enquanto as máximas variam de 21°C a 23°C, podendo atingir 25°C em algumas localidades.

Já no domingo, a nebulosidade aumenta e a chuva volta de forma fraca e isolada, principalmente ao longo do dia, com previsão de cerca de 3,6 milímetros. As temperaturas terão pouca variação, com mínimas entre 14°C e 16°C e máximas entre 19°C e 21°C.



