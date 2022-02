Em Chapecó, Carlos Moisés assina ordem de serviço para obras emergenciais da Casan e entrega equipamentos agrícolas

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Para garantir o fornecimento de água para Chapecó, diante da estiagem prolongada que atinge o Oeste, o governador Carlos Moisés assinou a ordem de serviço para um conjunto de ações emergenciais que serão executadas pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan), com investimentos de R$ 34,2 milhões. No ato, desta sexta-feira, 26, em Chapecó, também foram entregues 93 equipamentos agrícolas para 33 municípios. Os itens foram adquiridos com recursos de emendas da Bancada Federal de 2020 e contrapartida do Governo do Estado.

O governador destacou os investimentos do Governo na Casan e na Agricultura. Ao todo, somente em abastecimento de água, pela Companhia, estão sendo aplicados R$ 1,7 bilhão, sendo mais de R$ 600 milhões somente na região do Grande Oeste. Carlos Moisés ressaltou que também estão sendo investidos R$ 350 milhões na Agricultura, para o enfrentamento da crise hídrica.

“São investimentos históricos, e feitos com recursos próprios, sem financiamentos, frutos das economias e revisão de contratos. Nossa gestão é municipalista, contempla a todos, de maneira igualitária, independentemente de bandeiras partidárias. Somos parceiros e cooperamos com os municípios e também com o Governo Federal com investimentos. Compartilhando os esforços teremos os melhores resultados. Temos a certeza que estamos fazendo o melhor por Santa Catarina, por todos os catarinenses”, destacou o governador.

Abastecimento em quantidade e qualidade à população

Para as ações emergenciais serão feitas a perfuração de quatro poços tubulares profundos para captação de água subterrânea para atendimento do Bairro Santo Antônio, Paraíso e Efapi, e outros dois poços a serem definidos com o município de Chapecó. Além da contratação de 20 caminhões tanque para transporte de água bruta e locação de estação de tratamento de água compacta com capacidade de tratamento de 30 litros por segundo.

As obras emergenciais incluem ainda a contratação do serviço de limpeza de lodo do fundo do Lajeado São José, em Chapecó, e construção de um novo reservatório de água bruta no Bairro Eldorado. Contratação emergencial de 15 caminhões pipa para transporte de água tratada em Chapecó. As empresas já foram contratadas e estão iniciando a execução dos serviços.

Está em elaboração o projeto para nova captação de água no Rio Uruguai. O prazo para conclusão é de seis meses e as obras devem começar ainda neste ano.

“O planejamento hídrico é uma das metas prioritárias do Estado, a Casan, alinhada às diretrizes do Governo, com economias geradas em três anos de gestão, está investindo nos projetos que atendem as reais necessidades e anseios dos catarinenses. Sabemos que a estiagem está cada vez mais severa, então estamos garantindo a segurança hídrica nas cidades e mais qualidade de vida à população", disse a presidente da Companhia, Roberta Mass dos Anjos.

Fortalecimento da agricultura catarinense

Os recursos nos 93 equipamentos agrícolas chegam a um total de R$ 5,5 milhões, sendo R$ 3,3 milhões de emendas parlamentares federais e R$ 2,2 milhões de contrapartida do Governo do Estado. Essa é mais uma etapa da entrega de equipamentos. Ao todo a contrapartida do Estado chega a R$ 26 milhões.

O secretário de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, Altair Silva, ressalta que a parceria do Governo do Estado com a bancada federal para a aquisição dos equipamentos fortalece e facilita o trabalho do produtor rural. “Precisamos estimular cada vez mais o setor produtivo. Investir em quem trabalha e produz é gerar empregos, renda e qualidade de vida, e é isso que o governo Carlos Moisés vem fazendo. São os maiores investimentos da história da agricultura em Santa Catarina.”

Entre os equipamentos repassados estão distribuidores de adubo seco e líquido, enxadas rotativas, semeadoras, subsolador, colhedora, caminhões basculantes, perfuradores de solo, roçadeiras, lâminas, pulverizador e plantadeiras.

Os deputados federais Pedro Uczai, Darci de Matos e Caroline Detoni, que estiveram presentes no evento, enfatizaram a importância dos equipamentos para auxiliar os agricultores nos municípios e agradeceram ao governador Carlos Moisés pela contrapartida do Estado para a aquisição dos itens.

Os parlamentares federais que destinaram emendas para a compra de equipamentos são os senadores Dário Berger e Esperidião Amin e os deputados Caroline de Toni, Celso Maldaner, Darci de Matos, Fábio Schiochet, Hélio Costa e Pedro Uczai.

Municípios beneficiados

Serão beneficiados os municípios de Água Doce, Barra Bonita, Bom Jesus, Campo Erê, Coronel Martins, Fraiburgo, Guaraciaba, Guatambú, Irani, Itá, Jaborá, Jardinópolis, Jupiá, Larcedópolis, Lebon Régis, Maravilha, Modelo, Nova Erechim, Nova Itaberaba, Ouro, Paial, Planalto Alegre, Presidente Castelo Branco, Princesa, Santa Helena, São Domingos, São João do Oeste, São Miguel da Boa Vista, Sul Brasil, Tangará, Tigrinhos, União do Oeste e Xaxim.

“Sou prefeito de primeira gestão, mas há muito tempo acompanho a política e posso afirmar que nunca as prefeituras receberam tantos investimentos do Governo do Estado. Hoje agradeço ao governador Carlos Moisés por se preocupar em encaminhar recursos para nós prefeitos conseguirmos atender a nossa população”, relatou o prefeito de Nova Erechim, Edilson Ferla.

Acompanharam o evento o presidente da Assembleia Legislativa, Moacir Sopelsa, o secretário-geral de Governo, coronel Márcio Ferreira, o presidente da Cidasc, Júnior Kunz, entre outras autoridades e comunidade.