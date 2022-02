Polícia Militar Rodoviária dá início à Operação Alegria para fiscalização durante o carnaval

O efetivo da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) está mobilizado para a Operação Alegria 2022. Trata-se de um incremento na fiscalização durante o período de carnaval, quando cresce o fluxo de veículos nas rodovias estaduais de Santa Catarina. Segundo o comandante da PMRv, coronel Maike Adriano Valgas, os trabalhos terão início às 18h desta sexta-feira, 25 de fevereiro, e prosseguirão até as 8h da próxima quarta-feira, 2 de março.

“Estaremos com as guarnições distribuídas ao longo das rodovias com o objetivo de garantir a segurança viária. Para isso, também pedimos a contribuição dos usuários das rodovias. É necessário fazer uma condução consciente”, diz o coronel.

Estatísticas demonstram que o volume de acidentes aumenta nos períodos de feriados, principalmente durante o carnaval, os quais são conseqüências diretas da falta de atenção, do desrespeito às normas de trânsito, bem como do aumento do número de veículos em circulação.

Na Operação Alegria de 2021, aconteceram 103 acidentes, sendo 46 com vítimas e 57 sem vítimas, envolvendo 193 veículos, causando ferimentos em 57 pessoas e oito mortes.

:: As orientações para quem vai pegar a estrada no carnaval

- Não dirija após a ingestão de bebidas alcoólicas

- Não ultrapasse em local proibido

- Respeite a sinalização

- Utilize o cinto de segurança

- Não utilizar o celular enquanto estiver dirigindo

- Mantenha o seu carro revisado e em boas condições