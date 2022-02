Municípios e Emater-Ascar cadastram interessados em micro açudes

Municípios e escritórios municipais da Emater-Ascar estão fazendo levantamento dos produtores rurais interessados na escavação de micro açudes – uma das ações que integra o ‘Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural’. A Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) prevê um investimento de R$ 66 milhões na construção de 6.025 micro açudes no Rio Grande do Sul.

Podem se candidatar a receber as estruturas de armazenamento de água, agricultores e pecuaristas familiares, assentados da reforma agrária, comunidades indígenas e quilombolas.

Após o levantamento de interessados, caberá aos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural selecionar os possíveis beneficiários e suplentes. As relações de nomes definidos pelos órgãos serão entregues, nos primeiros dias de março, à SEAPDR pela Emater-Ascar, que será responsável pela elaboração dos projetos técnicos.

A partir disso, a SEAPDR assinará os convênios com as prefeituras, estabelecendo o repasse do valor correspondente à escavação de, em média, dez micro açudes para cada município. Pelo menos, 487 prefeitos encaminharam ao Governo Estadual, ofícios sinalizando interesse em aderir ao programa.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.