Em reunião com o governador, CPFL Energia apresenta previsão de investimentos no Estado

O governador Eduardo Leite se reuniu nesta sexta-feira (25/2), no Palácio Piratini, com a diretoria do grupo CPFL Energia, empresa que assumiu o controle da Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica (CEEE-T), após vencer o leilão de privatização, em julho do ano passado.

O presidente da CPFL Transmissão, André Gomes, e o diretor de operações da empresa, Celso Guimarães, apresentaram ao governador uma previsão dos primeiros investimentos e desafios da empresa no Rio Grande do Sul até 2026.

A estimativa é de que seja investido R$ 1,5 bilhão durante esse período em todas as regiões do Estado. O grupo prevê, entre outras ações, a substituição e instalação de 50 transformadores. Devem ser criados cerca de 6 mil empregos.

O governador disse que os investimentos robustos do setor privado vão destravar projetos e consolidar a posição do Rio Grande do Sul como um Estado capaz de gerar mais energia e com melhor distribuição.

"É algo que vai alavancar a nossa economia tanto pelas obras propriamente ditas das linhas de transmissão e das subestações como pelo impacto que esse melhor escoamento de energia vai gerar para outros investimentos. O Estado sai ganhando muito e se comprova como uma decisão acertada o processo de privatização”, disse.

Leite também destacou a reunião como uma oportunidade de alinhamento entre o governo e a empresa em relação aos processos de licenciamento. “Importante para estarmos preparados como governo para receber todos esses projetos que virão e termos todas a estrutura necessária à disposição para que esses investimentos ocorrem com celeridade”, afirmou.