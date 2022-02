Casan suspende temporariamente manobras operacionais em Chapecó

A operação emergencial realizada pela Casan, associada à chuva que caiu na região nesta quinta-feira, 24, permitiu a suspensão temporária das manobras operacionais em Chapecó. Na prática, a medida significa uma recuperação do abastecimento, com necessidade de ações pontuais para o atendimento das áreas mais altas e pontas de rede.

No entanto, a Casan ressalta que é fundamental que a população siga com o uso consciente da água, priorizando atividades essenciais de alimentação e higiene, evitando lavações de calçadas, pátios e carros.

Desde o último dia 18, a Casan mantém uma megaoperação para o combate à estiagem em Chapecó. Segundo a presidente da Companhia, Roberta Maas dos Anjos, são 22 caminhões trazendo água bruta do Rio Uruguai, 34 caçambas, 11 retroescavadeiras, três tratores de esteira trabalhando na dragagem do Lajeado São José e um na pedreira.

Além disso, 15 carros-pipa de água tratada estão mobilizados para o atendimento emergencial em unidades de saúde, escolas, comércio e residências.

Nesta sexta-feira, 25, começam os trabalhos para a perfuração de quatro novos poços profundos. E a Casan também está fazendo a contratação para a instalação, por um ano, de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) temporária com capacidade de 30 litros por segundo em um açude que funcionará como manancial alternativo.

“Somente nestes contratos imediatos, estão sendo investidos cerca de R$ 35 milhões em Chapecó. Desse total, não está incluída a instalação de uma captação de água do Rio Uruguai, porque ainda estamos finalizando projeto para fazer a contratação. Com recursos próprios da Casan e Governo do Estado, estamos cumprindo os compromissos assumidos com o Município e a população”, afirma Roberta que, nesta quinta-feira visitou o canteiro de obras no Lajeado São José, na companhia do prefeito João Rodrigues.