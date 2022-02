Temporal provoca estragos na localidade de Monte Belo, interior de Sede Nova

Residências da localidade de Monte Belo, no interior de Sede Nova, contabilizam os estragos provocados pelo temporal registrado noite desta quinta-feira (24). A chuva acompanhada de vento forte iniciou por volta das 20h e durou poucos minutos. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, pelo menos duas moradias teriam sido destelhadas, além diversas árvores derrubadas e galhos quebrados sobre estradas e redes de energia elétrica. Moradores da localidade relataram estarem sem luz na manhã desta sexta.

O secretário de Obras, Rodrigo de Souza, informou que ainda não foi possível ter uma dimensão exata dos estragos; o foco principal, ainda na noite passada, foi de prestar auxílio aos atingidos e desobstruir estradas bloqueadas por galhos e árvores. Em uma das residências atingidas, os vizinhos prestaram auxílio para cobrir a casa com lona. De acordo com o secretário, na outra casa atingida, o proprietário optou por cobrir e reparar os estragos apenas no dia seguinte.

Até o início da manhã, a Secretaria Municipal de Obras não havia recebido outros relatos de estragos. Moradores, porém, informaram à reportagem que mais casas e também galpões teriam sido destelhados. Por enquanto ainda sem maiores detalhes.

