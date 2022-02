Projeto Rio Chapecozinho: maior obra de abastecimento de água segue em ritmo acelerado no Oeste

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O Projeto Rio Chapecozinho, maior obra de sistema de abastecimento de água em execução em Santa Catarina, segue em ritmo acelerado. O complexo está sendo executado para resolver as dificuldades de captação de água nos municípios de Chapecó, Xaxim, Xanxerê e Cordilheira Alta, onde os mananciais próximos são vulneráveis a estiagens que costumeiramente assolam o Oeste catarinense.

::: Mais imagens na galeria

A obra vai transportar água bruta do Rio Chapecozinho por uma rede de 58 quilômetros de extensão. Os serviços estão sendo executados em várias frentes. Começam na adutora de água bruta, no Rio Chapecozinho, no município de Bom Jesus, onde está sendo feito o assentamento da tubulação, e seguem até a estação de tratamento de água em Xanxerê. Nessa unidade, toda terraplenagem já está concluída.

Estão também sendo executados os serviços de assentamento da tubulação da adutora de água tratada e a concretagem do reservatório Xanxerê, um dos quatro previstos no projeto. Já foram assentados seis quilômetros de adutoras de águas bruta e de água tratada.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

“É uma obra extremamente importante e urgente. A água é uma questão de saúde e de qualidade de vida. O investimento é grandioso, mas os benefícios são ainda maiores tanto para a nossa como para as futuras gerações. É nosso dever, enquanto gestores públicos, buscarmos alternativas e atuarmos para mitigar possíveis efeitos das mudanças do clima, como o caso da estiagem, tão recorrente na região", destacou Carlos Moisés.

A previsão de conclusão da obra é para janeiro de 2024, quando o sistema estará apto a captar, tratar e distribuir 1,2 mil litros de água por segundo, atendendo a uma população de 500 mil habitantes dos municípios. O investimento é de R$ 290 milhões.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

“Estamos acompanhando com todo empenho essa obra que é estratégica para o abastecimento da Região Oeste, pois trará melhorias nos próximos anos e para as próximas décadas”, informa o gerente de construção da Casan, engenheiro Felipe Leite.

A presidente da Companhia, Roberta Maas dos Anjos, destaca que o planejamento hídrico é uma das metas prioritárias do Estado: “Com o suporte do Governo Carlos Moisés, a Casan prepara as cidades para os momentos de crise hídrica e para o crescimento da população, garantindo um bem essencial para a saúde e qualidade de vida”.