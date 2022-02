Obras na barragem Jaguari chegam a 71% de execução

As obras da barragem do Arroio Jaguari, localizada na divisa entre os municípios de São Gabriel e Lavras do Sul, na Fronteira Oeste, conta com 71% de execução. Com investimento total de R$ 124 milhões até o momento, os trabalhos seguem em andamento previsto pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras e Habitação (SOP). O titular da pasta, José Stédile, na quarta-feira (23/2) vistoriou o andamento do trabalho juntamente com técnicos da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, do Ministério do Desenvolvimento Regional.



“Além da irrigação para a produção agrícola, a barragem garantira? seguranc?a hi?drica e controle das cheias”, pontuou Stédile. Ele destaca a relevância dos trabalhos, uma vez que a região é historicamente afetada pela estiagem e por enchentes. A previsão é que a execução da parte física do empreendimento seja concluída no início de 2023.

Em janeiro deste ano, o governo do Estado anunciou aporte de R$ 26,2 milhões do Fundo de Recursos Hídricos para a continuidade das obras. Outros R$ 3,5 milhões serão aplicados nos projetos de construção de 150 quilômetros de canais da estrutura. O investimento integra o programa Avançar nas Obras e Habitação.

A barragem do arroio Jaguari integra o sistema Jaguari-Taquarembó, que beneficiará 240 mil habitantes integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria. Além de São Gabriel, ela atenderá os municípios de Cacequi, Dom Pedrito, Lavras do Sul, Rosário do Sul e Santana do Livramento. O empreendimento terá capacidade para irrigar 83 mil hectares, além de garantir o abastecimento de água à população.

A estrutura é construída com recursos da União (75%) e contrapartida do governo do Estado (25%). A obra está a cargo da Sultepa Construções e Comércio Ltda. e a supervisão dos serviços é executada pelo consórcio Ecoplan Engenharia Ltda. e Bourscheid Engenharia e Meio Ambiente Ltda.