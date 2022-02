Governo anuncia novos investimentos do Avançar na Logística e Transporte

O governador Eduardo Leite e o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, anunciam, nesta sexta-feira (25/2), às 10h30, novos investimentos para o plano de obras previstos por meio do programa Avançar.

O evento será no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini, e terá transmissão pelocanal do Youtube do governo do Estado.

Aviso de pauta

O quê: novos investimentos do programa Avançar na Logística e Transporte

Quando: sexta-feira (25/2), às 10h30

Onde: Salão Negrinho do Pastoreio - Palácio Piratini

Transmissão:canal do governo do Estado no Youtube