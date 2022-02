Segurança Pública realiza coletiva de imprensa sobre implosão do prédio da antiga sede

Na manhã desta sexta-feira (25/2), às 9h, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) promove coletiva de imprensa para a divulgação da data e do planejamento operacional para a implosão do prédio da antiga sede da pasta, que teve a estrutura colapsada após incêndio na noite de 14 de julho de 2021.

O vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior, e os representantes de todos os órgãos envolvidos na operação, apresentarão o planejamento e, logo após, concederão entrevista coletiva no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), no térreo, em Porto Alegre. Não haverá transmissão on-line.

Aviso de pauta

O quê: coletiva de imprensa sobre data e plano operacional da implosão da antiga sede da SSP

Quando: sexta-feira (25/2), às 9h

Onde: auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff) - av. Borges de Medeiros, 1.501 - térreo, bairro Praia de Belas, Porto Alegre