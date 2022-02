Servidores do Estado recebem salários na sexta (24)

Os servidores do Estado recebem os salários de fevereiro na sexta-feira (25/2). O pagamento nesse dia é devido ao Carnaval, pois não há expediente nas agências bancárias na segunda (28/2) e na terça-feira (1/3), sendo retomado na Quarta-Feira de Cinzas (2/3). O Tesouro do Estado depositará o valor integral para cada um dos cerca de 334,3 mil vínculos, o que corresponde a 100% da folha de pagamento.

Conforme anúncio feito pelo governador Eduardo Leite no final de janeiro, a folha dos servidores do Estado será paga em dia todos os meses em 2022. Essa regularidade não foi possível nos últimos anos devido a décadas de desequilíbrio quase ininterrupto das contas públicas do Estado, que levaram a atrasos e parcelamentos de pagamentos de servidores do Executivo. Com este anúncio, o governo cumpre os compromissos anunciados no primeiro mês de gestão, de garantir o máximo de previsibilidade aos servidores e de regularizar o pagamento da folha.

Foto: Reprodução/Secom Rio Grande do Sul