Governo do Estado recebe Embaixada e Câmara de Comércio da Argentina

As parcerias econômicas entre o Rio Grande do Sul e a Argentina foram tema de agenda que reuniu, na tarde desta quarta-feira (23/2), no Palácio Piratini, o governo do Estado, a embaixada do país no Brasil e a Câmara de Comércio da Argentina, além de representantes de empresas. O governador Eduardo Leite recebeu o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Osvaldo Scioli, o cônsul-geral da Argentina, Jorge Perren e o chefe da Seção Econômica da Embaixada, ministro Rodrigo Bardoneschi.

“Temos orgulho das conexões culturais com a Argentina, é o que nos aproxima e nos auxilia nesta relação econômica de interesse de ambos. As vendas argentinas têm um crescimento expressivo no Rio Grande do Sul, assim como temos uma presença forte de empresas gaúchas na Argentina”, afirmou o governador Eduardo Leite.

Na reunião, embaixador Scioli convidou Leite para coordenar uma missão político-empresarial do RS a Buenos Aires - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

O embaixador Scioli convidou Leite para coordenar uma missão político-empresarial do Rio Grande do Sul a Buenos Aires, com data a definir, para conversar com empresários e investidores do país, além de reunir-se com o presidente Alberto Fernández. O diplomata aproveitou o encontro no Piratini para agradecer ao governador pelo auxílio do RS no combate ao incêndio em Corrientes.

Segundo Scioli, o Rio Grande do Sul ultrapassou, nos últimos anos, São Paulo e é o principal parceiro comercial da Argentina. Também falou da retomada da termelétrica de Uruguaiana, que voltou a fornecer energia. O governador e o embaixador reforçaram suas expectativas para a construção do gasoduto entre Uruguaiana e Porto Alegre.