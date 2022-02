SSP promove reunião para alinhar finalização do planejamento de implosão da antiga sede

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) promoveu, na tarde desta quarta-feira (23/2), mais uma reunião com representantes de todas as instituições que estarão envolvidas na operação para implosão do prédio de sua antiga sede, na capital, destruído por incêndio no dia 14 de julho de 2021.

O encontro, no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre, foi conduzido pelo vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior. A reunião de trabalho teve o objetivo de alinhar a atuação e as atribuições de cada instituição envolvida na implosão, cuja data e planejamento final serão apresentados em coletiva de imprensa a ser convocada nos próximos dias.

"Esta reunião com todos os participantes do evento, que terá uma série de desdobramentos na cidade de Porto Alegre no dia da implosão, é fundamental para, agora, ajustarmos todos os detalhes e garantirmos a segurança da operação, gerando os menores transtornos possíveis. Nos próximos dias, vamos apresentar esse planejamento e contaremos muito com a imprensa para levar à população as informações necessárias que, tão logo estejam consolidadas, vamos apresentar. Neste momento, contamos com a compreensão em evitar especulações, para não gerar desencontro de informações, o que pode inclusive gerar risco aos operadores e à população", afirmou Ranolfo.

Além de autoridades da SSP e das suas cinco instituições vinculadas — Brigada Militar (BM), Polícia Civil (PC), Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS), Instituto-Geral de Perícias (IGP) e Departamento Estadual de Trânsito (DetranRS) —, participaram representantes da FBI Demolidora (empresa contratada para execução da implosão), Casa Militar, Defesa Civil Estadual, Secretaria de Obras e Habitação (SOP), Secretaria de Comunicação do Estado (Secom), Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), CEEE Equatorial, Sulgás, Exército, Marinha (pela Capitania Fluvial de Porto Alegre), Aeronáutica, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil Municipal e Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC), além da Veppo (administradora da rodoviária) e da Trensurb.