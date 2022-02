Detran alerta sobre sites falsos de leilões e links recebidos por e-mail em nome do departamento

O Departamento de Trânsito de Santa Catarina (Detran/SC) alerta a população quanto a sites e links falsos que remetam a leilões de veículos ou motos por preço abaixo do valor de mercado.

As páginas criadas por criminosos utilizam o nome do Detran de Santa Catarina para dar maior credibilidade ao negócio. Nesses sites e links, os golpistas passam a ter acesso a dados pessoais e bancários do comprador e o induzem a fazer um lance. O comprador realiza o depósito bancário para garantir a compra e nunca recebem o veículo.

“Pedimos a população que não realize cadastro em sites de leilão sem antes verificar se é um site oficial. O site oficial do Detran é apenas um: www.detran.sc.gov.br. Fique atento e não forneça dados pessoais ou bancários em sites ou aplicativos desconhecidos”, orienta o assessor de diretoria do Detran, delegado Osmar Carraro Júnior.

Ao verificar um site ou link suspeito denuncie na Polícia Civil. Disque 181 ou WhatsApp (48) 98844-0011.