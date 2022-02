Expo Dubai traz tecnologia de ponta para mobilidade urbana e aérea

Máquina de raio-X e telefone são alguns exemplos de legados para a humanidade apresentados na Expo desde a sua inauguração em 1851, na cidade de Londres, Inglaterra. Na atual edição, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, um dos eixos que motivam os 192 expositores mundiais são soluções mais limpas e eficientes para a locomoção, grande entrave das metrópoles contemporâneas.

Entre as tecnologias mais intrigantes nesse segmento, durante a edição árabe, que começou em outubro do ano passado e segue até 31 de março, está no pavilhão da Espanha. Pela primeira vez, o Hyperloop, um veículo inovador de transporte, capaz de chegar a uma velocidade de mil quilômetros por hora, sem emissão de poluentes, é exibido em uma exposição mundial.

Em entrevista à Agência Brasil, Juan Vicén Balaguer, um dos fundadores da Zeleros, empresa responsável pela tecnologia, disse que o resultado da feira é muito positivo. “Nossa participação na Expo 2020 Dubai consolidou o Hyperloop como um novo e emergente modo de transporte, e a sociedade está animada com o que está por vir”.

Para Balaguer, a tecnologia de transporte se aplicaria bem ao Brasil, “especialmente nas cidades mais populosas e distantes entre si”.

O funcionamento é por meio de um sistema de propulsão e levitação, e um compressor movimenta o veículo dentro de uma rede de tubos.

“As primeiras rotas comerciais de Hyperloop com passageiros começarão em 2030. Para cargas, pode começar mais cedo, especialmente se ocorrer em pressão ambiente, em vez de dentro dos tubos”. Ele explica que a tecnologia poderá ser usada, por exemplo, na movimentação de contêineres dentro dos portos.

Carro voador brasileiro

Apesar do pioneirismo da Espanha, o Brasil não fica atrás. No pavilhão do país, que tem como principal organizadora a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), foi apresentado em novembro do ano passado o eVTOLs (Electric Vertical Take-off and Landing), misto de carro voador e helicóptero elétrico com baixa emissão de carbono. Voltada ao transporte aéreo urbano, a aeronave ainda emite baixo ruído.

Desenvolvido pela Embraer, o eVTOLs está em estágio inicial de desenvolvimento, aguardando resposta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para obtenção de um certificado de tipo, a primeira de uma série de etapas para a verificação dos requisitos de segurança da aeronave.

* A repórter Fernanda Cruz e o fotógrafo Tomaz Silva viajaram a convite da ApexBrasil