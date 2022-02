Governo do Estado entrega licença de operação para indústria de componentes automotivos em Viamão

O governo do Estado entregou, nesta quarta-feira (23/2), a licença de operação para a Viemar Indústria e Comércio Ltda, emitida pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). A cerimônia, realizada nas instalações da empresa em Viamão, teve a presença do governador Eduardo Leite. Também fizeram parte da visita à empresa o secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana, a presidente da Fepam, Marjorie Kauffmann, e o prefeito em exercício de Viamão, Nilton Magalhães, além de outros integrantes do governo.

“Precisamos garantir que a geração de riqueza esteja conciliada com a proteção ao meio ambiente. Estamos aqui entregando o licenciamento para uma empresa consciente do seu papel ambiental, que gera empregos e gira a economia do nosso Estado. O respeito ao meio ambiente é fundamental para que as próximas gerações tenham um planeta habitável”, afirmou o governador aos sócios e funcionários da empresa.

O documento autoriza a operação parcial da nova planta para a atividade de fabricação de peças, conjuntos e kits automobilísticos. A autorização contempla a etapa de produção de componentes – recebimento de peças, usinagem, laminação, furação e expedição.

O tempo total de análise das licenças (prévia, instalação e operação) chegou a menos de um ano. Conforme a empresa, o empreendimento gerará 750 empregos até 2023. A entrega da licença ocorreu no dia em que a Viemar completa 26 anos.

A empresa

A Viemar Automotive é uma fabricante nacional de autopeças e líder para o mercado de reposição no segmento de suspensão, direção e freios.

A licença de operação parcial da nova planta Viamão possibilitará a ampliação da produção de peças das linhas de suspensão, direção e freios automotivos produzidos para atendimento do mercado de reposição independente no Brasil e América Latina.

A licença contempla a operação de produção de componentes, que iniciará com fase de usinagem ainda neste mês de fevereiro.