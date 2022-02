Paulo Maluf está internado com covid-19

O ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf, está internado no hospital Vila Nova Star, na capital paulista, com covid-19. A informação foi confirmada hoje (23) por assessores do paciente.

Segundo a assessoria, ele está internado desde a noite da última sexta-feira (18) e há previsão de que tenha alta no próximo fim de semana.

A Agência Brasil tentou contato com a assessoria do hospital, que informou que não será divulgado boletim médico sobre o estado de saúde de Maluf.

Paulo Maluf foi prefeito de São Paulo, governador do estado e deputado federal.