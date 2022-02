Primeiro torneio de futebol sera realizado em Tenente Portela

O primeiro torneio de futebol 5, será realizado em Tenente Portela na Premier Society Clube, no dia 27 de fevereiro de 2022.

O evento terá inicio as 09:00 tendo inscrições limitadas. O valor para participação no certame da categoria masculina é de R$ 300 reais e para a feminina é de 200 reais.

As premiações para a categoria masculina serão de R$ 1.000 reais, mais medalhas para o primeiro lugar, R$ 600 reais mais medalhas para o segundo, R$ 300 reais para o terceiro, e R$ 100 reais para o quarto. A premiação para a categoria feminina dependera da quantidade de equipes escritas.

Mais informações no telefone: (55) 99132-5020

