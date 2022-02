Gauchão 2022: Com gol nos acréscimos, União Frederiquense perde para o lanterna

As duas equipes que subiram para a primeira divisão neste ano se enfrentaram na noite do sábado (19/2), no estádio Estrela D’Alva em Bagé. Ambos queriam a vitória para melhorar a situação na tabela de classificação do Gauchão 2022.

Guarany e União Frederiquense fizeram um jogo equilibrado, com boas chances de gol para cada lado. No entanto, o placar só foi alterado aos 47 minutos do segundo tempo. Raphinha convertendo pênalti garantiu o primeiro triunfo do Índio de Bagé na competição.

Mesmo com o resultado positivo, o Guarany segue na lanterna da chave única, agora com cinco pontos. Já o União Frederiquense soma sete pontos e está em décimo lugar. O Leão da Colina pode entrar na zona de rebaixamento caso o Juventude derrote o Aimoré. Esse confronto ocorre nesta segunda-feira (21/2), no estádio Cristo Rei em São Leopoldo.

O União Frederiquense volta a campo no próximo dia 27, quando recebe o Brasil de Pelotas.

