Bombeiros encontram corpo em barco que afundou com ventania em Paraty

O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro localizou, na manhã desta quinta-feira (30), o corpo de uma pessoa ainda não identificada na região da Praia de Tarituba, em Paraty, no Sul Fluminense. As equipes trabalhavam nas buscas por um desaparecido após a ventania que atingiu o estado na quarta-feira (29) .

Os bombeiros iniciaram a varredura por volta das 16h30, depois de receberem a informação de que um homem estava desaparecido no mar com o naufrágio de uma embarcação, no litoral entre Tarituba e Mambucaba, em Angra dos Reis. O corpo encontrado por mergulhadores dentro desse barco, mas ainda é necessário aguardar a identificação para confirmar sua identidade.

Foram mobilizadas equipes dos quartéis de Paraty e Mambucaba, além de mergulhadores do Grupamento de Busca e Salvamento da Barra da Tijuca.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) , da Polícia Civil fluminense, para que seja feita a identificação da vítima.

Vítimas

Os ventos ultrapassaram os 100 quilômetros por hora e provocaram pelo menos duas mortes . As vítimas foram atingidas por um muro que desabou em Santa Teresa , na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Outros quatro desabamentos foram registrados. No total, os bombeiros fizeram 31 salvamentos.

A ventania também deixou centenas de milhares de imóveis fornecimento de energia elétrica . Até o fim da manhã desta quinta-feira (30), ainda havia mais de 400 mil sem luz no estado.

Entre a tarde de quarta-feira e a manhã desta quinta, a corporação registrou um total de 290 ocorrências relacionadas ao vendaval. A maior parte delas cerca de 150, foram cortes de árvores, mas houve também 50 combates a incêndios em vias públicas, principalmente por causa de postes de energia.